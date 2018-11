Se cumplen dos años de la firma del acuerdo de paz

Después de hacer varios ajustes por los resultados del plebiscito y de reunirse con los líderes del No, el Gobierno y la Farc firmaron el acuerdo definitivo de paz el 24 de noviembre de 2016 en una ceremonia que se hizo en el teatro Colón de Bogotá. Fue un acto más discreto si, se compara con el que se adelantó el 26 de septiembre de ese año en Cartagena, pero tuvo el ingrediente de contar con una renegociación en la que se tuvieron en cuenta algunas críticas que se hicieron y que se reflejaron en las urnas el 2 de octubre cuando ganó el No.

Una vez más el entonces presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Farc Timochenko, se dieron la mano para sellar el fin del conflicto a través de ese acuerdo definitivo que es el que actualmente se está implementado.

En ese momento el presidente Santos reconoció que el texto firmado era mucho mejor que el que se había llevado a Cartagena y pidió a todos los colombianos respaldar la construcción de la paz. A su turno Timochenko resaltó que se tuvieron en cuenta muchas críticas de los líderes del No y que se hicieron los ajustes necesarios.

El máximo líder de las Farc reiteró su perdón a las víctimas del conflicto y se comprometió a que la organización cumpliría al pie de la letra lo que estaba en el acuerdo. Han pasado 24 meses desde ese momento y se han presentado varias dificultades pero el proceso se ha mantenido y se han venido cumpliendo los compromisos pactados entre las partes.

Con el paso del tiempo han ocurrido varias cosas como la separación de Iván Márquez, Alias El Paisa y otros excomandantes guerrilleros del tránsito a la legalidad aunque la JEP no ha determinado si han incumplido o no con el acuerdo. También se dio la captura de Jesús Santrich por presuntos vínculos con narcotráfico y su situación jurídica no ha sido definida.

Durante todos estos meses el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental y cada vez se conocen más donaciones que han sido destinadas a los programas de desminado, sustitución y reincorporación de los excombatientes de Farc.