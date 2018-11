Conozca reacciones al fallecimiento de "Misi"

Son miles los que a través de las redes sociales con mensajes de agradecimiento, de exaltación y mucho pesar le dicen adiós a María Isabel Murillo. La mujer que falleció la noche de este viernes mientras cerraba el estreno su show “30 años de navidad” en el Teatro Colsubsidio.

Su partida deja un gran vacío pues fueron varias generaciones a las que Misi deleitó con su espectáculo de teatro infantil. Siempre sorprendiendo con su gran labor.

La Periodista de Caracol Radio y miembro del equipo del programa la Luciernaga, Alexandra Montoya. Estaba en el lugar cuando lamentablemente “Misi” se derrumbó en la tarima.

“Ella estaba dando las gracias por la tradición en lo que se ha convertido su espectáculo, al tiempo que agradecía a sus colaboradores cuando cayó en el escenario. Pues la verdad es que no deja de ser impactante el golpe, la caída, alguien dirá esta mujer murió en su ley, en los escenarios. Pero es que ella era una mujer joven en medio de todo muy dinámica con su espectáculo, que de hecho tengo entendido estaba tratando de hacer negociaciones en New York para traer a Colombia un nuevo Show de la Bella y La Bestia. Todo esto me llena de impacto, muy duro”.

Misi en pleno escenario se desplomo, justo cuando agradecía a todos su elenco, un infarto se la llevo! — Alexandra Montoya (@alexandramonto) 24 de noviembre de 2018

El Periodista y Director de la Luciernaga, Gustavo Gómez, también compartió la información en sus redes sociales rechazando que en el lugar no hubiera equipos de reanimación y menos servicio de ambulancia.

Misi se desplomó frente a su público en el teatro @teatrocols donde no contaban con servicio de ambulancia. Ni siquiera oxígeno había. Irresponsabilidad que cuesta vidas. Teatro que pertenece a una caja de compensacion con clínicas. Qué desconsuelo. Qué negligencia. — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) 24 de noviembre de 2018

El legado de esta mujer ha sido inmenso y así se lo expresan otras personas que tuvieron la oportunidad de hablarle, entrevistarla, trabajar con ella o simplemente ser espectador de su magia.

Qué dolor el fallecimiento de Misi. Desde que fue mi maestra de música en el colegio, hasta muchas entrevistas en que hablamos de sus maravillosos shows, siempre estaba creando, con sus niños, produciendo y llevando alegría y música al más alto nivel. 😢

Hasta siempre Misi. — Diana Montoya (@dianaeme) 24 de noviembre de 2018

Con honda tristeza recibo la noticia de la muerte de Misi, adorable, dulce y luchadora mujer. Muchos niños hoy le dicen adiós a su mentora y nosotros a la productora de teatro musical más importante del país. Mi solidaridad con toda su familia. Se cerró el telón. — ALEJANDRA AZCÁRATE (@LAAZCARATE) 24 de noviembre de 2018

Siento mucho la partida de Misi, lo que hizo por la música Colombiana fue gigante. Se fue una de las grandes. #LaMúsicaNuncaMuere pic.twitter.com/LjUivA484F — Fonseca (@Fonseca) 24 de noviembre de 2018