Russo: "En la etapa más difícil, Millonarios fue lo mejor que me pasó"

Un grupo de aficionados de Millonarios organizó este viernes una cena de despedida en homenaje a Miguel Ángel Russo, a la cual asistió el estratega argentino en compañía de su esposa y de su asistente técnico, Hugo Gottardi. El técnico dedicó unas sentidas palabras al cuadro azul y aseguró que volverá a Bogotá, pero que no irá al Campín mientras haya otro técnico.

"Hemos cambiado de equipo mucho, pero no es normal que hagamos este tipo de cosas", comentó Russo en uno de los videos publicados por un hincha y agregó: "nosotros no nos juntamos con la gente, es difícil que entremos en diálogo o mantengamos este tipo de compromisos, pero Millonarios lo puede todo, el amor que me ha dado Millonarios lo puede todo".

"Uno dice hasta luego, la pelota va y viene, no sabemos dónde nos vamos a encontrar, pero siempre en mi corazón. Nos cuesta irnos porque nos hemos acomodado a Bogotá de tal manera que es nuestra casa. Nos van a ver, vamos a volver, es muy difícil que nos vean en El Campín, porque mientras haya otro técnico yo no voy, hay que respetar", agregó el estratega.

Con la voz entrecortada, Russo aseguró que su familia está muy agradecida con el equipo y concluyó su intervención diciendo que "En la etapa más difícil de mi vida, Millonarios fue lo mejor que me pasó y eso no tiene precio".

Miguel Ángel Russo estuvo dos temporadas al frente de Millonarios, tiempo en el que conquistó dos títulos, una Liga ante Santa Fe y una Superliga ante Nacional. De igual manera, se convirtió en el técnico extranjero con más partidos dirigidos en la historia del club bogotano, con 112 en total.