Ashley Graham víctima de críticas en redes por "haber bajado de peso"

En los últimos años las modelos con tallas perfectas han sido fuertemente criticadas por crear estereotipos de “belleza” Ashley Graham ha decidido luchar por la inclusión de modelos ‘curvy’ o de tallas grandes.

Graham, una de las mayores exponentes y reconocidas modelos en este tipo de modelaje ha sido sometida a fuertes críticas en redes sociales por “haber bajado de peso”.

Como era de esperarse, la modelo no se quedó callada y respondió a sus seguidores de una manera un poco molesta, Graham afirmó: “Mi cuerpo es mío y no le debo nada a nadie. Peso lo mismo que en 2013”, dijo Graham en la ceremonia de presentación de su colección para Violeta by Mango, una reconocida marca.