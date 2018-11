“Fedegán no debe ser un gremio politizado, necesita renovarse": La U

Este jueves y viernes, en Barranquilla, se realizará el Congreso Nacional de Ganaderos, organizado por Fedegán, al que asistirán el presidente Iván Duque y el ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Al finalizar se espera conocer el nuevo presidente de la corporación y ante la evidente división interna que el sector ganadero nacional tiene con dos agremiaciones, una representada por José Félix Lafaurie, la otra por y Alfredo García Burgos, el representante por el departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta, propuso que sean los mismos ganaderos quienes escojan su representante, despojado de intereses politiqueros.

“Ellos quieren que el gremio no esté politizado, porque deben trascender y pensar como gremio y no de manera política. Me han manifestado que el doctor Lafaurie lleva aproximadamente 14 años por eso quieren un cambio en la representación de este gremio. Fedegán necesita renovarse”, expresó el representante.

Los ganaderos expresan que quieren a alguien que realmente los represente, pues las cifras hablan por sí solas: actualmente, Fedegán tiene a 15 mil ganaderos bajo su agremiación, pero el país cuenta con más de 550 mil ganaderos. En otras palabras, está representando solo al 3 por ciento de todo el gremio.

“Por eso, como representante del departamento de Córdoba, manifestando el querer del gremio ganadero, una mesa de trabajo para poder llegar a consensos, donde se logre la unión de este gremio tan importante. Dejemos a un lado las divisiones partidistas y trabajemos unidos por las problemáticas que afectan al sector agropecuario", afirmó.

Una de las propuestas sería acudir a una licitación pública para el manejo de los parafiscales del sector ganadero, que le fue quitado a la agremiación que lidera José Félix Lafaurie.