Esta es la historia detrás de los juguetes de 'Toy Story' /

La película Toy Story se estrenó en 1995 y ha revolucionando la manera de hacer cine para toda la familia, creando una de la franquicias más queridas de la historia y generando tanto dinero que sus creadores Pixar Studios podrían convertirse en una nación independiente gobernada por un oso malo con olor a fruta.´

Los protagonistas de la historia son el vaquero Woody y al astronauta Buzz Lightyear, que sin duda han sido los favoritos por muchos, sin embargo, existen otros personajes que también se han ganado el amor de los espectadores.

El Sr. Cara de Papa, aparece en todas las Toy Story, incluyendo los cortos, es muñeco se puso a la venta el 1 de mayo de 1952 y en 1994 Hasbro lanzó un cuerpo de plástico con forma de papa y fue un éxito total.

Sra. cara de papa tuvo su debut en Toy Story 2 y aparece en la 3. Básicamente es una extensión de la popular línea Mr. Potato Head.

Slinky Dog Slinky está presente el los todos los films de Toy Story. Slinky, el sufrido y fiel asistente de Woody, fue lanzado en 1952, como un accesorio del popular juguete Slinky, fue descontinuado en 1990, pero gracias a Toy Story fue relanzado en 1995.

Pizarra Mágica, es un juguete mecánico creado por el francés André Cassagnes en 1960, ya para 1970 era considerado uno de los mejores juguetes jamás creados.

La Bola Mágica fue inventada en 1946 por Albert Carter, hijo de un vidente, el cual lo comercializó y vendió junto con Abe Bookman en Alabe Crafts Company, posteriormente Mattel adquirió los derechos.

Barbie y Ken, Barbie es una marca de muñecas fabricada por la empresa estadounidense de juguetes Mattel, creada en 1959 por la empresaria Ruth Handler. Ken Carson, el novio de Barbie, vio la luz en 1961, al igual que su contraparte femenina, Ken tenía una línea de moda de ropa y accesorios. En la mitología de Barbie, Ken y Barbie conocieron en el rodaje de un comercial de televisión en 1961.

Sarge y los soldaditos de plástico, comenzaron a ser vendidos por Bergen Toy & Novelty Co en 1938, sin embargo los soldados de juguete existen desde los egipcios. A principio de los 50´s comenzaron a salir sets completos con tanques y artillería para poder imitar una batalla. Actualmente existen millones de coleccionistas de figurillas militares, incluyendo a JRR Martin, creador de Games of Thrones.

Esto fue un repaso por la historia de algunos personajes de la película de Toy Story, ahora ya podrá definir cual es su personaje favorito.