El anillo de compromiso que tiene en disputa a Chris Zylka y Paris Hilton

Una fortuna ha costado el anillo de compromiso con el cual el actor ruso Chris Zylka le propuso matrimonio a Paris Hilton en enero de este año, y que luego de confirmarse su ruptura, ha traído múltiples inconvenientes en la pareja.

Todo porque el valor aproximado de esta joya según medios españoles redondea los 2 millones de dólares, ya que al parecer tiene un gran diamante justo en el medio de la circunferencia.

Sin embargo al parecer la relación no terminó en buenos términos, ya que desde que se separaron no se han vuelto a relacionar, y aunque la actriz no se ha pronunciado al respecto, Zylka si haría esta exigencia.

Aunque esta no es la primera vez que la joya trae problemas, ya que en medio de una celebración Hilton extravió este metal, e hicieron de todo hasta finalmente encontrarla.