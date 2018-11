Rodallega: "He tenido conversaciones con gente de Nacional y del Cali"

Hugo Rodallega, delantero colombiano del Trabzonspor del fútbol turco, dialogó con el VBAR de Caracol Radio. El jugador nacido en el Valle del Cauca se refirió a sus posibilidades de volver al fútbol colombiano y su actual situación contractual en Europa.

"He tenido conversaciones muy cercanas con gente de Nacional y del Deportivo Cali, con Millonarios no he hablado con nadie", explicó el jugador de 33 años.

Sobre una posible salida para este mercado de pases, Rodallega habló de una gran dificultad para que esta se diera: "Yo tengo contrato vigente y termina en junio de 2019. En el mercado de enero yo no podría salir de aquí, la única forma es pagando una cláusula". Una cifra cerca al millón 700 mil euros.

Sin embargo, pese a que su salida es compleja, el atacante no oculta su deseo de volver al fútbol del país. "Siempre he querido. A mí me encantaría volver al fútbol colombiano", aunque advirtió que luego de termina su contrato, "existe la posibilidad de que el club me ofrezca renovar".

Rodallega comentó tener también ofertas de México, Inglaterra, Turquía y España, donde se refirió al Levante.

En su paso por Colombia, Hugo Rodallega vistió las camisetas del Deportes Quindío y el Deportivo Cali.