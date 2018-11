¿Cómo vestir la mesa en Navidad?

Muchas son las ideas que tenemos cuando pensamos en diseñar nuestra mesa de Navidad, sin embargo, es importante entender que esta mesa forma parte integral de la casa y el tipo de decoración debe estar en concordancia con el estilo general, ya que se debe procurar por un conjunto armónico y agradable en todos los sentidos. Hablamos con la creadora de la marca MFS Bodas y Eventos, María Fernanda Sánchez y estas son sus recomendaciones sobre el tema:

“El primer paso a seguir será definir el estilo; bien sea rústico, sofisticado, minimalista o barroco. Las mezclas están bien, aunque pueden llegar a ser un tanto arriesgadas, así que, para no equivocarnos, los elementos decorativos seleccionados como son, mantelería, vajilla, cubertería y cristalería deben procurar una relación entre sí, pues nunca se lograría una buena combinación de vajilla de porcelana fina con mantel de papel o platos de acrílico con copas de cristal fino”, anota la experta.

¿Qué no puede faltar en tu mesa de navidad?

El mantel: Se debe elegir el color que vaya en sintonía con los ornamentos decorativos seleccionados como centro de mesa. Los clásicos tonos blanco, rojo o verde han pasado a un segundo plano si de completar el estilo de decoración se trata, ya que se puede considerar un tono que realmente compagine con la decoración. Existen también los manteles con estampados navideños, sin embargo, María Fernanda no los aconseja tanto, dado que generan saturación visual. Señala que en todo caso preferiría usar esos estampados en individuales o caminos de mesa.

Los platos base: Se han convertido en los protagonistas absolutos de las mesas navideñas. Una vajilla normal en unión con el plato base, transformará completamente el estilo de la mesa.

Centro de mesa: De preferencia deben ser bajos sin sobrepasar los 20cm de altura con el fin de no interrumpir la visual y permitir una conversación fluida entre los comensales. Si son naturales, es muy importante la elección de flores que no sean aromáticas para no competir con los olores de la cena. De igual forma, si se van a ubicar recipientes en la parte central de la mesa con alimentos para compartir, es vital lograr una buena ubicación de ellos para que no terminen siendo un impedimento y se vean en la obligación de retirarlos.

Velas o candelabros: Son los artífices de atmósferas cálidas y especiales. Como en navidad todos compartimos mucho más amor y alegría, queremos que estén presentes en nuestra mesa. Hay que tener cuidado con la altura de estos elementos y si hay niños entre los invitados evitar que estén muy cerca de las velas.

¿Qué colores se imponen para esta temporada?

De acuerdo con Salazar, el color predominante para esta Navidad 2018, es el tono dorado, dado que es muy versátil y ayuda a transmitir una sensación de lujo, además, se puede combinar con cualquier color, pero sin duda una de sus mejores apuestas es con el blanco y el plateado. Otra combinación recomendada es fusionar el dorado con el azul de media noche ya que permite resaltarlo con más elegancia y profundidad.

Para esta navidad también estará en tendencia el tono bronce, perfecto para manejar esos estilos rústicos y bohemios

Para terminar la diseñadora destacó la importancia de las flores, siendo estas el complemento ideal para cualquier tipo de decoración y en Navidad no pueden faltar. “Debemos seleccionar flores y follajes de larga duración para lograr disfrutarlas por más tiempo en esta temporada, mi recomendación es hacer un camino en pino natural, complementarlo con algunas piñas o artículos navideños y que todo el tiempo esté acompañado de velas y velones en diferentes alturas y estilos, pero en un solo color. Las flores pueden reservarlas para la cena especial debido a su corta duración procurando que el color este en sintonía con el estilo que se tiene en la mesa”.