Tradiciones y creencias populares

El año nuevo está relacionado con el fin de un ciclo y el inicio de un tiempo diferente, mucha gente vincula la finalización con la llegada de un cambio y concentran su fe y sus energías en los llamados agüeros. El listado es amplio y variado y, sin importar si funcionan o no, la gente los hace casi de forma automática para invocar abundancia, amor y prosperidad. Aquí les enumeramos los más comunes:

1. Usar ropa interior amarilla la noche del 31 de diciembre, para invocar la riqueza. Incluso se dice que es aun más efectivo si la ropa interior está al revés.

2. Quemar el “Año viejo” simbolizado en un muñeco para eliminar todos los malos sucesos.

3. Comer 12 uvas a las 12 de la noche y pedir un deseo en cada una.

4. Dar la vuelta a la manzana con una maleta para atraer muchos viajes durante el año. La creencia dice que entre más grande la maleta, más largo el viaje y más alejado el destino.

5. Regalar lentejas para la abundancia.

6. Meter papas bajo las camas para que nunca falte el alimento.

7. Dar el “Feliz año” a un hombre antes que a una mujer si lo que buscas es dejar la soltería.

8. Llevar mucho dinero en los bolsillos a las 12 de la noche del 31 de diciembre, para iniciar el año con dinero.

9. Bañarse con champaña a las 12 de la noche.

10. Meter lentejas en los bolsillos de pantalones, camisas y chaquetas.

11. Rezar el Salmo 91 para protegerse de todo mal.

12. Bañarse con sal marina y jabón Rey.

13. Hacer un sahumerio en la casa para purificar el ambiente y que lleguen bendiciones.

14. Barrer de adentro hacia afuera.

15. Poner espigas y pan en la mesa.

16. Encender velas blancas para atraer la armonía, rojas para el amor y amarillas o doradas para el dinero.

17. Poner tres hojas de laurel en un zapato el 31 de diciembre y quemarlas al día siguiente para obtener un nuevo empleo.

18. Hacerse un baño hierbas amargas para limpiar las malas energías y el aura y después uno de hierbas dulces para atraer la buena suerte. Algunas hierbas amargas son la ruda, la salvia, la mirra, el eucalipto, el ajo y la parietaria. Las dulces son las rosas, la canela el azahar, la verbena, el romero, la lavanda y el jazmín. Estos baños también son usados para limpiar nuestra casa y descargarla de la mala vibra.

19. Comer pescado, esto se hace para activar la prosperidad y la abundancia.

20. Decorar la casa con elementos rojos y dorados. El color dorado se asemeja al oro y en combinación con el rojo se usa para alejar lo negativo.

Con este listado, vemos que hay agüeros para todos los gustos y presupuestos. Sin embargo, si lo suyo no es la superstición y por el contrario está convencido de que lo que no se hace con esfuerzo no se logra, le recordamos algunos propósitos en los que puede trabajar para el 2019. Es importante que a la hora de definirlos sea concreto y enliste las acciones específicas para llevar a término su meta.

1. Leer más libros o escribir uno.

2. Dejar de fumar.

3. Hacer diariamente actividad física.

4. Bajar de peso.

5. Dedicar más tiempo a planes familiares.

6. Ver con más frecuencia a los amigos.

7. Tomar licor solo en celebraciones importantes.

8. Buscar un nuevo empleo.

9. Independizarse.

10. Ahorrar.

11. Usar menos excusas y ser más optimista.

12. Ser más disciplinado y salir de la zona de confort.