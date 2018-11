Por una discusión de pareja Crepes &Waffles se volvió tendencia /

Todo empezó por un ‘indirectazo’ que escribió el hombre. Un seguidor de él entendió a quién iba dirigido y decidió etiquetar a la protagonista de la historia. Enseguida, ella respondió: “No diré nada de lo que pasaba hace 6 meses porque soy buena gente”.

El hombre arremetió recordando que por ese entonces la invitó a comer a Crepes & Waffles y el triste final que tuvieron sus intenciones. “Hasta la invité a comer a Crepes, pero pues entre más va conociendo uno a la gente, se desencanta más”, respondió el hombre.

Minutos después la mujer respondió con un comentario que desató cientos de burlas en contra de su interlocutor. “Yo no tenía por qué contestarte a las 4 am estando borracho, Jorge. Si tu problema es porque no quise nada, me das la razón”, concluyó la joven.

Con el pasar de las horas, una buena cantidad de tuiteros se enteró de la discusión y con chistes, memes y burlas hicieron que el reconocido restaurante se hiciera tendencia. A continuación, el particular intercambio de trinos entre los jóvenes y las divertidas reacciones que se generaron:

Hace 6 meses? Si, me caía bien. Hasta la invité a comer a Crepes, pero pues entre más va conociendo uno a la gente, se desencanta más. https://t.co/WM4frJsX5C — Ganen el 24 (@EIYorch_) 21 de noviembre de 2018

Yo no tenía por qué contestarte a las 4 am estando borracho, Jorge. Si tu problema es porque no quise nada, me das la razón. Lindo día — Isabella Sierra A. (@IsaSierra_) 21 de noviembre de 2018

Pues tú lo sabrás. Yo no me pienso boletear más por aquí, ni a ti tampoco, porque no soy como tú. — Isabella Sierra A. (@IsaSierra_) 21 de noviembre de 2018

Por qué si la lleve a Crepes y la llame borracho no me puso cuidado? pic.twitter.com/gjvEigtKGN — Mamádesalchipaperita 🐧 (@PuraHuesitos) 21 de noviembre de 2018