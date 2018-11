Amaranta Hank explicó por qué no hace porno con Colombianos /

Alejandra Omaña, autodenominada como Amaranta Hank contó todos los detalles de su trabajo como actriz porno en Colombia. A través de un video Amaranta afirmó que para ella ha sido todo un fiasco grabar sus propios videos.

“En Colombia no he conseguido buenos actores porno y el tamaño del pene en Colombia no es como lo estaba buscando”, explicó Omaña en el comienzo del video que publicó hace unas horas para referirse al tema.

En los últimos meses, Amaranta decidió hacer dos ‘castings’ con colombianos. Sin embargo, en ambos encontró serias dificultades para registrar un material de calidad.

Lea También: Top 5 de películas sobre el porno, que no son porno

“Los chicos estaban muy nerviosos por las cámaras, no tenían erecciones, llegaban un poco groseros con la actriz. Creen que llegar a un rodaje es llegar a un lugar lleno de erotismo y no era eso”, agregó la también periodista cuando resumió lo que sucedió en el primer ‘casting’.

Hank agregó que esas situaciones le representaban perder dinero y puso el foco sobre lo difícil que es que en un país como Colombia una productora local, como la que ella tiene pensado montar, encuentre una solvencia económica.

Finalmente, la cucuteña afirmó que se le ha hecho muy difícil grabar estas películas en el país, donde las personas no pagan por ver pornografía, además, los actores no daban la talla respecto a los actores profesionales.