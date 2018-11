¡Errada! María F. Cabal sobre mensaje de educación en concierto de Waters

El cantante británico y fundador del grupo "Pink Floyd" RogerWaters, se presentó en la capital del país con un gran concierto. En este, el artista expresó su apoyo a los estudiantes colombianos.

Durante el show, al sonar "The Happiest Days of Our Lives", un grupo de 20 jóvenes de entre 9 y 23 años.realizaron coreografías y coros. Los muchachos, de clases populares, aparecieron en el escenario con máscaras de color café que se quitaron una vez empezaron. También se despojaron una camisa naranja de preso que llevaban y desvelaron otra prenda que decía "resist".

RT | Y aquí el aclamado discurso de Roger Waters, el icónico cantante de Pink Floyd, sobre el paro estudiantil en Colombia. Le mandó un claro mensaje al gobierno: los préstamos estudiantiles no son la respuesta, son una vida entera de esclavitud. La causa avanza! #RogerWaters pic.twitter.com/8CelIN2a0F — Julián Rodríguez Sastoque (@eljulisastoque) 22 de noviembre de 2018

Waters realizó una pausa de 20 minutos en el concierto, momento en el que fueron difundidos por las pantallas mensajes en los que invitó a los colombianos a "resistir" y criticó a varios líderes políticos.

Ante los mensajes difundidos varios fueron quienes compartieron su opinión en las redes sociales. Por ejemplo, María Fernanda Cabal, crítico los mensajes afirmando que a la ciudadanía se le olvidan sus deberes.