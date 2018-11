Lo que dicen los expertos sobre aporte voluntario para universidades

Expertos en el sector educativo consultados por Caracol Radio consideraron como una buena idea la propuesta del presidente Iván Duque, de un impuesto voluntario a través de la declaración de renta, para financiar la educación superior, sin embargo, los académicos coinciden en que la iniciativa no genera la confianza que requieren las comunidades educativas.

Ángel Pérez Martínez, docente universitario y asesor en temas educativos, dijo que “en principio no me suena, porque la educación en general las sociedades desarrolladas la han visto siempre como un derecho que se tiene que garantizar, y una de las formas es tener fuentes de financiación seguras y esto lo produce es que haya una serie de ingresos del Estado que se destinan a financiar la educación y uno no puede financiar la educación a punta de contribuciones voluntarias”.

Y agregó que: “El país debe definir prioridades y debe reconocer que tiene que hay que hacer en ajustes en su gasto público y aceptar que nos faltan recursos para la educación, porque es un problema que nos atañe a todos. Miles de colombianos estaríamos dispuestos a contribuir, pero hay que buscar son fuentes seguras de financiación”.

Por su parte, desde el Observatorio de la Universidad Colombiana, su director Carlos Mario Lopera, considera que “la iniciativa obedece a un salvavidas que está buscando urgente el Gobierno, pero es un tiro al aire porque no da la certeza que se consigan los recursos que se requieren para el sector”.

Finalmente, el rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, la propuesta del jefe de Estado de un impuesto voluntario “no soluciona el problema estructural de fondo de las universidades. Aquí hay otra iniciativa pero puede ser mejor y es el 4 por mil, para que se destine para la educación”.

“Creemos que aquí hay que buscar soluciones estructurales. Han reclamado los estudiantes recursos para el año 2018 del orden de 500.000 millones de pesos y yo pregunto: ¿cuándo se aprobó el presupuesto para la educación de este año? ¿En estos 100 días? Claramente no. Se aprobó el año pasado y nadie lo reclamó. Y, además, cuando se dieron esos reclamos por aportes a la base de IPC + 1.8 que fueron insuficientes tampoco se reclamó”, dijo el presidente Duque.