Gobierno Duque defiende implementación del Acuerdo de Paz

En debate de control político sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, la Representante a la Cámara Juanita Goebertus señaló su preocupación por la falta de claridad del gobierno Duque frente a la implementación de los acuerdos de paz, en especial en el tema de reincorporación de los excombatientes.

“La ausencia de una política clara de reincorporación para los mandos medios excombatientes de las FARC, tienen hoy en vilo el proceso de consolidación de la seguridad a nivel territorial” aseguró Goebertus.

Así mismo, la representante de la Alianza Verde recalcó que las trabas que se han presentado en el acuerdo son responsabilidad del actual Gobierno. “Más allá de la responsabilidad que le cae al anterior gobierno en los primeros meses de implementación de este acuerdo de paz, hoy la responsabilidad es del Gobierno Duque” añadió.

Sin embargo, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez salió en defensa del Gobierno y cuestionó lo pactado en justicia transicional.

“¿Qué es lo que está pasando con aquellos jefes que no aparecen?, ¿Que firmaron un acuerdo y hoy en día no le dan la cara a la Justicia Especial para la Paz?, muchos de ellos incursos en delitos de lesa humanidad (...) eso es lo que ha venido pidiendo el presidente Iván Duque, respetarse los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición” Afirmó Gutiérrez.

Por otro lado, Emilio Archila, Alto Consejero para el Postconflicto, reiteró que la responsabilidad de acoger el acuerdo de paz también es de las comunidades. “Nosotros podemos colaborar, podemos poner las condiciones, pero ellos son los que han traicionado el Proceso de paz y se han ido de nuevo a narcotraficar o a cometer otro tipo de delitos, esa no es la responsabilidad del Gobierno, esa es la responsabilidad de ellos”.

Finalmente, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, manifestó que el Gobierno está comprometido con la implementación de los acuerdos pero pidió al Congreso “entender que el acuerdo que se firmó con el hoy partido político de las Farc en su momento, fue un comienzo para el avance de la Paz, pero aún está por ser construida”.