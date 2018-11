Vea el tráiler de lanzamiento del DLC de Spider-Man

Esta semana se estrenó Turf Wars (Guerras de territorio), el segundo capítulo de la expansión The City That Never Sleeps, del exitoso Marvel’s Spider-Man.

Mientras que Hammerhead es un villano en toda regla (en rigor, no aparece como tal en The Heist, pero de seguro jugará un papel clave en próximas entregas del juego), Black Cat, a. k. a. Felicia Hardy, es una figura que, aunque fuera de la ley, sigue dentro de los afectos de Peter Parker, lo que de entrada le da una motivación a la frenética persecución que protagonizan por toda Nueva York.

El juego incorpora tres nuevos trajes, nuevas misiones secundarias con desafíos que obligan a la recursividad y, cómo no, nuevas entregas de ‘Solo los hechos’, el recalcitrante podcast de J. Jonah Jameson.

Del primer DLC, regresan los retos de la estridente Screwball, que ya estaban en la campaña principal, pero por encargo del misterioso Taskmaster. Aparte, tendrán que resolver atracos, persecuciones y balaceras en algunas zonas de la ciudad.

Por ahora, Solo queda esperar el arribo del tercer DLC de Marvel’s Spider-Man, en diciembre.