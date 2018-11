Ariana Grande remplazó su anillo de compromiso por algo de más valor

Ariana Grande y Pete Davidson tuvieron un romance muy emocionante y apasionado durante el verano pasado, tanto que incluyó una propuesta de matrimonio con un anillo de compromiso muy grande y hermoso en forma de pera.

El pasado mes de octubre la pareja terminó su relación de una manera muy repentina, seguidamente la artista apareció con un nuevo sencillo musical titulado "Thank you, next".

¿Pero qué paso con el anillo de compromiso? Se conoce que Ariana lo devolvió a Pete Davidson y como si fuera poco lo reemplazó por una pieza de joyeria simbolizando la amistad, que la cantante y sus dos mejores amigas presumieron en redes sociales.

Ariana Grande publicó una selfi en Instagram, sosteniendo su teléfono con la mano izquierda y llevando un anillo en el dedo anular. La foto fue titulada con las letras de la canción: "estoy muy bien con eso".