¡Maluma se retira de la música!

El artista paisa ha anunciado su retirada temporalmente de la música, a través de su cuenta de Instagram el colombiano manifestó necesitar tiempo para un retiro espiritual después de varios meses de arduo trabajo.

Los miles de seguidores del artista que durante el último año ha estado de gira alrededor de todo el mundo, presentando su álbum F.A.M.E, la presentación en el Mundial Rusia 2018, y la grabación de varios videoclips.

El artista anunció oficialmente que se va a tomar un tiempo alejado de la música, pero que no corra el pánico, el artista aclaró que se tomara un “pequeño descanso” para recuperar fuerzas y regresar con las pilas cargadas.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, reveló Maluma en su Insta Stories.

