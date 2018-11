Conozca la razón por la cual Alejandra Azcárate no quiere tener hijos

Siempre directa y sin tapujos, así se puede describir a Alejandra Azcárate, que siempre saca sus a relucir sus curiosas respuestas ante las preguntas de los medios de comunicación.

Sin embargo lo que ha llamado la atención de la presentadora es su respuesta a la pregunta de que si le gustaría tener hijos con su actual pareja.

Vea También: Estrella de Hollywood de Jennifer López fue víctima del vandalismo

Como siempre Azcárate respondió contundentemente “ no los queremos, no nos agrada la idea, no lo necesitamos, ni mucho menos lo sentimos necesario”, ante esto la bogotana no guardó esperanza alguna de quedar en embarazo.