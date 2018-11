Riquelme: "Me fascina Cardona, me identifico con su fútbol"

Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors, habló en Fox Sports, en donde se refirió a Edwin Cardona y Sebastián Villa, previo a la final de la Copa Libertadores que se disputará entre el equipo 'xeneixe' y River Plate.

Durante la conversación, Riquelme también se refirió a los colombianos tuvieron pasado en Boca Juniors y habló del delantero Rafael Santos Borré, quien no podrá jugar con River Plate por suspensión.

"'Chicho’ Serna, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba nos han hecho un club más grande, campeón del mundo y los colombianos que llegan siempre son bien recibidos”, comentó.

“Tenemos la suerte de que Borré no pueda jugar porque lo estaba haciendo muy bien y es muy importante para lo que hace Pratto porque lo ayudaba mucho”, aseguró Riqueleme.

Finalmente, se refirió a Cardona y Villa. “Nosotros tenemos a Sebastián Villa que sorprendió mucho porque no se esperaba tanto y estaba haciendo muy importante para el entrenador. A mí me fascina como juega Edwin Cardona porque me siento identificado con el fútbol que tiene y ya hizo un golazo en el Superclásico, si tiene la posibilidad, esperemos que lo haga bien. Barrios se ganó el cariño de la gente y lo quieren mucho los hinchas de Boca”.