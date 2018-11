Autonomía religiosa no exime de contestar derechos de petición

La Corte Constitucional hizo un llamado a los a Tribunales Eclesiásticos para que cumplan con su obligación de contestar los derechos de petición.

Lo dice la Corte al Tribunal Eclasiástico Diocesano de la Diócesis de Duitama y Sogamoso, pues no respondió cómo debía ser un derecho de petición que hizo una mujer para que le entregaran las copias de la declaratoria de las nulidades de su matrimonio.

Lo que no hizo el tribunal fue explicar claramente por qué esos documentos eran reservados y cómo no hay un parámetro claro para imponer la reserva en este tipo de casos, se debía aplicar las disposiciones que la regulan en el sistema ordinario.

Dice la Corte que la libertad religiosa es un pilar fundamental de la constitución política por lo que la interpretación del derecho canónico es competencia exclusiva de la jurisdicción Eclesiástica, y sus documentos no pueden ser examinados, ni juzgados por un juez diferente a los Tribunales Canónicos.

Pero, dice la Corte, que “dicha autonomía no implica que sus decisiones puedan desconocer las garantías constitucionales de quienes han optado por esa religión”.

En consecuencia las peticiones que se le soliciten deben tramitarse bajo su propio sistema, pero siempre apegado a las garantías constitucionales.

Y se precisó que las peticiones que se invoquen en el marco del ejercicio propio de la jurisdicción canónica deben tramitarse bajo su propio sistema normativo, pero con apego a las garantías constitucionales en el Estado Colombiano, brindando respuestas fundamentadas, claras y justificadas, máxime cuando se trate de actuaciones y documentos reservados.

