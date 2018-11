Familia Galán rechaza caso de Maza Márquez en la JEP

En la misma línea de la procuraduría y en rechazo a la posibilidad de que la JEP acoja el caso del ex director del DAS, los Galán manifiestan que esta situación va en contra vía de la verdad que ya se conoció en el juicio ante la Corte Suprema, donde fue vencido en juicio y donde además se comprobó que hubo intereses personales de por medio.

Reiteran que la sentencia en su contra no puede ser revisada por otro tribunal que no sea la corte por lo que no ven la utilidad o necesidad de que la JEP entre a revisar ese proceso.