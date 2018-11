'El Pibe': "Yo prefiero un técnico colombiano, hay gente capacitada"

Carlos Alberto 'El Pibe' Valderrama, uno de los máximos referentes del fútbol colombino en toda la historia, estuvo dialogando en el programa Fox Sports Radio Colombia, y aparte de recordar anécdotas e historias a lo largo de su carrera deportiva, habló sobre la Selección Colombia.

El pibe, manifestó que el quiere que llegue un técnico colombiano al cargo: "Yo prefiero un técnico colombiano porque tenemos gente capacitada para afrontarlo. Lo importante es saber cuál es el tipo que quiere la Federación ¿Novato? ¿Mundialista? ¿Con experiencia en la Eliminatoria? Carlos Queiroz es bienvenido, pero cada uno tiene su preferido y yo creo que los colombianos tenemos la capacidad".

Entre los posibles candidatos, Valderrama le manifestó su apoyo a Luis Fernando Suárez, asegurando que si el que tiene dos Mundiales encima no está capacitado, entonces quién lo está. Además, aseguró que si llegará el portugués Carlos Queiroz sería bienvenido, pero se ratificó en su opinión de un técnico nacional.

Respecto al proceso de José Pékerman, el histórico tricolor aseguró: "Esta selección a mí me gustó y el proceso con Pékerman fue bueno, yo lo hubiera dejado más tiempo".

Finalmente, respecto al hecho de que no se ha escogido entrenador y no haber jugado en esta fecha de amistosos FIFA, puntualizó: "vamos para atrás, por qué, en esta fecha FIFA no jugamos, encambio nuestros rivales ya jugaron”.