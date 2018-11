Comienza la cuenta regresiva para conocer el lineup de Estéreo Picnic

Este 21 de noviembre a las 10:00am el mundo conocerá el Lineup de la décima edición del Festival Estéreo Picnic, que celebraremos los próximos 5, 6 y 7 de abril de 2019.

Para descubrir los nombres de los artistas y las bandas deben hacer parte del anuncio subiendo un código a tu WEB para que lo sigas en vivo. Descarga el tamaño que mejor se adapte a tu portal para implementar el iframe.

En 2019 se llevará a cabo la décima edición delEstéreo Picnic, festival que bajo el lema "Un mundo distinto" ha contado con la presencia de The Weeknd,Florence and The Machine, Deadmau5, Die Antwoord y más.