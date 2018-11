¡Sin censura! Alejandra Azcárate pide a presentador que le toque el seno /

En medio de una particular entrevista, la actriz y presentadora Alejandra Azcárate sorprendió a más de uno, incluyendo al presentador cuando le permitió cogerle un seno y comprobar si los tiene operados.

La entrevista se la hizo Andrés Wilches, presentador de AutoStar, quien en YouTube es reconocido por su formato en el que invita a varios famosos colombianos a que se monten al carro para hablar de sus vidas.

En un momento Andrés le pregunta que, si se ha operado el busto, a lo que Alejandra Azcárate le responde que sí porque “como dice mi amigo Franklin Ramos: ‘Teta que la mano no cubre no es teta sino ubre’, entonces eso a mí no me gusta.”

Pero la presentadora aseguró que no quería un tamaño muy grande. “Yo obviamente cuando me las puse quise un tamaño pequeño, como te podrás dar cuenta, puedes palpar”, le dijo la actriz a Andrés y fue ella misma quien le llevó su mano hasta uno de sus senos.

“¿Nunca ha cogido una? Es blandita, no se siente la prótesis, es suave. Entonces, de hecho, cuando me las ven o me las agarran dicen: ‘¡Ay!, pero parecen naturales’ y esa es la idea… Porque no parecen, así como pegadas de madera, son pequeñas, proporcionales a mi tamaño”.

Entre risas, el presentador se sonrojó, pero para calmarlo, Alejandra le dijo: “sonrójate el día que te mande la mano yo a ti… ¡Ay los hombres sin son cobardes!

La entrevista pasó de ser muy divertida a intimidar al presentador, quien aprovechó la situación para promocionar su más reciente video y entrevista con una de las mujeres en Colombia que no tiene pelos en la lengua para hablar de cualquier cosa.

A continuación podrá ver el divertido video.