Mejía: "Tengo respeto y admiración por Nacional, me gustaría volver"

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el volante colombiano AlexanderMejía, habló sobre su presente en México, su deseo de volver a Atlético Nacional y de volver a jugar con la Selección Colombia.

Sobre su paso y presente en México, manifestó: "Estoy aprendiendo mucho porque son ya tres años fuera de Colombia, no es fácil y con el tema de la lesión superada. Es difícil la adaptación a la cultura mexicana por la alimentación, no conoces al vecino y no tienes tantas amistades como en Colombia pero todo es un proceso".

Sobre su deseo de volver a Nacional, Mejía puntualizó: "Tengo un profundo respeto y admiración por Atlético Nacional y me gustaría volver a repetir lo que hice allá; confío en que pueda volver y estar ahí. Sería importantísimo poder retornar para mi y mi familia. Siempre lo seguimos y sufrimos mucho al ver a Nacional en esa forma. Y si vuelvo sería del agrado de mucha gente".

Además, añadió: "No me estoy ofreciendo, solo veo que me escribe la gente pero si dependiera de mí, solo digo que quiero volver pero no sé cuando. Yo trato de esforzarme y esperando que en algún momento ellos puedan regalarme una llamada (Nacional)".

Finalmente, también afirmó que le gustaría retornar a la Selección: "Uno siempre sueña con la selección pero hay que ser sincero y hay jugadores que están en un buen momento, Lo más importante es competir bien y ser regular por si se da ese momento".