El 'Pibe': "El problema del Junior no es el equipo, es la hinchada"

Carlos 'El pibe' Valderrama, histórico ex jugador del fútbol nacional y la Selección Colombia, criticó fuertemente a la hinchada del Junior de Barranquilla por no acompañar al equipo ahora que está pasando por un gran momento.

Valderrama, sube frecuentemente a su cuenta de Youtube, resúmenes de las fechas del fútbol colombiano, y en el último vídeo publicado correspondiente a al fecha 19, habló sobre el regreso del Unión a la A y el Junior de Barranquilla.

En el minuto 3:20 del vídeo, el Pibe se refirió a la hinchada del Junior y afirmó: "El problema de 'Junior tu papá' ahora no es el equipo, ahora no son los directivos, ahora no es el cuerpo técnico, ahora es la hinchada. Qué se pregunte la hinchada porque no va al estadio; ¿Qué quieren más del equipo?".

Y adicionó: "Está en la semifinal de la Sudamericana a un paso de pasar a la final, está jugando bien pero el estadio vacío. Si jugamos mal no vamos al estadio, si jugamos bien tampoco vamos al estadio. Ahora que estamos en la recta final y la gente no va, no puede ser que en un estadio de 40.000 personas, 7.000 personas".