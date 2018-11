Ex esposa del vocalista de Maná preocupada por sus cirugías /

En un resiente programa de televisión, la exesposa del vocalista de Maná, Fernando Olvera, mostró su preocupación por las cirugías que se ha realizado y el riesgo que ha corrido en cada uno de sus procedimientos.

Fher se sometió a una cirugía plástica para reducirse la papada y ‘achinarse’ los ojos, que casi le cuesta vida, ya que el doctor cortó una vena “que no debía” y el hombre casi se desangra, contó la expareja del artista, en el programa ‘De Primera Mano’.

Lea También: El impactante cambio de Fher, el vocalista de Maná

"¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Y más si estuvo a punto de morir. A mí me duele mucho y yo espero que no se haga nada más, porque Fher no lo necesita”, declaró Mónica Noguera.

Además, después de que la banda recibiera un homenaje en los pasados premios Grammy Latino como 'la persona del año', el cantante recibió miles de criticas y burlas por su gran cambio físico.

A continuación, las declaraciones de la expareja del cantante: