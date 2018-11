Yerry Mina sobre Everton: "Es una gran familia, me han ayudado mucho"

Yerry Mina dejó una grata impresión en su debut como titular con el Everton ante Chelsea, y en los últimos días ha sido una de las sensaciones del club ubicado en la ciudad de Liverpool.

En diálogo con el canal oficial del Everton, el defensor nacido en Guachené, dio sus impresiones sobre sus primeros meses en Inglaterra, como se ha sentido en el equipo y su relación con algunos compañeros.

Mina aseguró: "Todos han sido excelentes desde que llegué aquí. Me ha impresionado todo el equipo, todos son excelentes personas y grandes jugadores. Me han ayudado, no solo con lo relacionado con el fútbol sino con el idioma".

Sobre Richarlison y Jordan Pickford, compañeros en el equipo, puntualizó: "Es alguien que defiende su arco con todo, como yo, y que ama jugar con sus pies, que es mi estilo de juego también. El primer día (que lo conocí), le dije: 'Estamos ahora aquí, estamos juntos', espero que haya sido el comienzo de una gran relación. Este es un portero realmente genial y el número uno de Inglaterra. Creo que juntos podemos lograr el éxito. Jordan es un tipo fantástico. Él habla conmigo en el entrenamiento todos los días y siempre me dice cosas".