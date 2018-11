¿Los partidos tradicionales se están suicidando?

La medición arroja que más del 60% de los colombianos no se siente identificado con ninguna colectividad política y que dentro del 40% restante, la favorabilidad la encabeza el Centro Democrático y en menos medida el Partido Liberal, Partido Verde y Colombia Humana.

La falta de pertenencia o identidad con los partidos es un mal creciente en la política colombiana donde por cuenta de escándalos y actuaciones vergonzosas, el Congreso se ha ganado el primer puesto dentro las instituciones en las que menos confían los ciudadanos, derivando así en el desdén que existe frente a las colectividades tradicionales.

“Es lo que significa es que los partidos no han sabido interpretar a la gente y sus comportamientos... Hay una ausencia de renovación, ausencia de conexión con las necesidades y los problemas porque los partidos están encerrados como en un club de amigos en donde se reparten el poder y no prestan atención a los reclamos de la gente”, señaló el ex senador Juan Manuel Galán, que renunció al Partido Liberal para crear un nuevo proyecto político.

Carlos Caicedo, ex alcalde Santa Marta y ex candidato presidencial, ha hecho la política desde fuera de los partidos, con un movimiento denominado fuerza ciudadana y que, según él, nace del no encontrar en los partidos tradicionales, incluso de izquierda, una propuesta que de verdad resuelva los problemas de la gente.

“Los partidos se están suicidando a diario cuando incumplen lo que prometen, cuando protagonizan escándalos, cuando hacen las maniobras de las que la gente está hastiada, es un desgaste que cada vez es mayor y ha venido creciendo con el pasar de los años por la corrupción, la compra de votos y el hecho de que la gente solo los vea en televisión hablando en el congreso y no en la calle… Por eso la gente esta cada vez más inclinada por los políticos jóvenes y refrescantes que salen a decir verdades a la calle y que están sintonizados con la nueva realidad social y política del país”, agregó.

De hecho, en las encuestas que se hicieron después de la elección presidencial, la mejor imagen la tienen los contendores políticos de Iván Duque como Sergio Fajardo, Claudia López y Gustavo Petro, demostrando una tendencia creciente a valorar las nuevas alternativas, alejadas de la política tradicional.

“El hecho de que los colombianos estén pensando así es un indicador serio que demuestra la crisis de confianza que existe y eso pone en riesgo la estabilidad institucional e incluso la constitucional… Eso deriva en que la gente no sale a votar para elegir el mejor y termina llegando al poder el menos peor… Esa falta de confianza daña el sistema electoral y muestra que al final los partidos han hecho muy mal la tarea para representar los valores, creencias y principios de la ciudadania que dicen representar”, señaló Camilo Enciso director del Centro Internacional de Estudios contra la Corrupción.

Carlos Arias, analista y catedrático en comunicación política señala que dentro del espectro que sí se identifica con un partido, es normal que la mayoría del agente mencione al Centro Democrático, sin que eso signifique que esta ligado a ese partido pues las personas se consideran uribistas, más allá del nombre de la colectividad.

“La imagen de Uribe siempre estará por encima de cualquier partido y creo que la encuesta refleja que la gente es uribista pero no del Centro Democrático, quiere a Uribe pero no a su partido y aunque la imagen bajó en la reciente encuesta siempre será una imagen poderosa que explica porque la gente mencione el uribismo como su bandera política”, añadió.

En la medición los casos más críticos son los de Cambio Radical y el Partido Conservador, donde apenas el 2% de la ciudadanía dice sentirse identificados con estas colectividades.