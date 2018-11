Tatiana Calderón terminó con éxito su segundo día de pruebas en Formula 1

El equipo Alfa Romeo Sauber F1 anunció que Tatiana Calderón, quien pertenece a la Escudería Telmex-Claro, ha concluido con éxito su segundo día de pruebas al volante del Sauber C32 con un motor Ferrari V8 en Fiorano.

A partir del progreso realizado ayer, la piloto de pruebas colombiana, que también forma parte de Escudería Telmex-Claro, se centró en las simulaciones de clasificación y carrera el día de hoy, demostrando un excelente desempeño. Puso tiempos de vuelta consistentes mientras mostraba dedicación y resistencia.

En total completó 202 vueltas, el equivalente a 594.890 kilómetros, en el transcurso de la prueba de dos días. El tiempo de vuelta más rápido registrado en general se estableció en 58.802.

Tras las pruebas, la cafetera manifestó: "Fue otro día interesante de pruebas. Nos enfocamos en las simulaciones de calificación en la mañana y en carreras largas por la tarde. En general, los últimos dos días han sido muy beneficiosos para mi desarrollo y he adquirido una valiosa experiencia. El equipo hizo un gran trabajo tanto en la preparación como en la implementación de mi programa y me sentí cómodo tanto en el auto como en la pista. Espero poner en práctica lo que he aprendido".