Ministros sin reconocimiento restan legitimidad y liderazgo al Gobierno

Caracol Radio consultó a analistas y expertos frente a los efectos que provocan en el Gobierno y para el país, que la mayoría de los ministros del gabinete del presidente, Iván Duque sean desconocidos para los colombianos.

Frente a uno de los principales resultados de la encuesta polimétrica, publicada por Caracol Radio y Red Más Noticias el pasado viernes, los analistas coinciden en que es una situación que resta legitimidad y liderazgo al gobierno, lo que llega a una ausencia de representatividad política, que no permite que se concreten los principales proyectos e iniciativas de la nueva administración.

Uno de ellos es el abogado y analista, Juan Pablo Estrada, quien afirma que el hecho de que el gabinete no se identifique con los gobernados, "le resta legitimidad y pone al presidente a ser el único que enfrentan las situaciones críticas".

Para el experto, el gabinete es desconocido, "porque ningún ministro ha asumido el liderazgo que le corresponde como vocero del gobierno nacional".

"Pareciera que el presidente Duque, a quien se le celebro haber hecho una elección de gabinete bastante independiente no le salió bien el ejercicio", teniendo en cuenta la falta de representatividad política, que ha impedido que los ministros no puedan servir de ’alfiles’ o de "verdaderos escuderos" del jefe de Estado.

Sobre este aspecto, la consultora y analista política, Silvia Duchamp, cree que es "un poco natural" que la mayoría de los ministros sean desconocidos cuanto apenas llevan 100 días ejerciendo sus funciones.

Esto teniendo en cuenta el carácter que quiso dar el presidente Duque a su gabinete, "técnico y joven", lo que necesariamente se refleja en el "poco reconocimiento", se trata de expertos en su campo que "no está muy fogiada, que no es gente conocida".

En este mismo sentido, el abogado y ex secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, afirma que es el resultado de que los ministros no están orientando los grandes debates de la política en el país, "no están presentes".

Como consecuencia, al gobierno se le dificulta avanzar en la concreción de proyectos y de resultados favorables, "a las iniciativas que presentan en el Congreso de la República".

Además esto lleva a un ambiente de "vacío de gobierno", que el analista considera que es ocupado por la oposición, la protesta social y la calle, entre otros.

"La ciudadanía no está siendo orientada, porque no siente que tiene los líderes en el gobierno que son los ministros dirigiendo cada uno, cada una de sus carteras", señaló.

Para el analista Estada, uno de los mayores obstáculos que deberá superar el gabinete es que, "no hay un solo ministro con autoridad mediática o con reconocimiento en la ciudadanía".

Lo que se deberá superar, para evitar que el presidente de la República deba "cargar sobre su espalda" la total responsabilidad de "poner la cara" en los asuntos negativos que todos los gobierno deben enfrentar.