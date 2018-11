Con fe y sin 55 kilos volvió a la libertad hijo del exgobernador de Arauca

José Leonardo Ataya estuvo durante 7 meses en poder del ELN y hasta el pasado martes, 13 de noviembre volvió a la libertad. Ya se reunió con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y contó esos amargos recuerdos que le dejó el cautiverio.

El primero pensamiento que tuvo, cuando se dio cuenta de que se lo llevarían dijo, fue la muerte: “desde el primer momento el pensamiento era perder la vida a manos de este grupo, obviamente la psicosis”.

Pero también hubo luces de esperanza, aunque se apagaran por momentos: “Uno de los pensamientos de pronto que fue más alentador a un corto plazo, que fue como a la mitad del tiempo que duré secuestrado, fue la liberación de los secuestrados militares y con la cual se estaba hablando de que se podría generar una libertad para todos. Entonces pues eso dio mucha expectativa pero pues obviamente no se puedo concretar”.

La reacción al ver a la Defensoría cuando se hizo la liberación, fue inesperada: “Lo primero que me pasó, no por la cabeza sino por las piernas, porque casi me caigo de la sorpresa y obviamente ver a mis hijos, a mi familia. Eso fue lo más importante”.

José Leonardo Ataya manifestó que volver a la libertada, “es un renacer grande porque obviamente uno llega con una fe súper recargada y con una fe certera de que Dios sí existe y que generó un milagro en mi vida y en la vida de toda mi familia. Estamos debatiendo, consultando y obviamente tratando de conseguir ayudas porque este problema de este flagelo de la violencia a través de esas organizaciones ilegales pues no va a parar, mucho menos en un departamento como Arauca”

Así como volvió con esa fe, regresó sin 55 kilos, sobre lo que afirma: “Hasta yo misma hago mofa de que fue una dieta bastante sufrida, tenida mucho exceso de peso estaba 150 kilos hoy estoy en 96”.