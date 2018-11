Pizano mencionó desde el principio al fiscal de Bula, Gaviria y Villegas

Ya están publicadas las conversaciones de las dos reuniones que sostuvo el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez con el excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Pizano, sobre las irregularidades que se venían cometiendo por El Espectador y Noticias Uno.

En ellas se hace evidente que desde el 19 de agosto de 2015, cuando se hizo la primera reunión, se mencionó al ex congresista Otto Bula, quien ya reconoció su responsabilidad en este escándalo al igual que Federico Gaviria, y el exsecretario de movilidad de Bogotá Luis Bernardo Villegas que próximamente se presentará a interrogatorio.

“¿Cómo se llama el que mencionaste?”, se escucha al entonces abogado Martínez preguntándole a Pizano quien le responde “Otto Bula”. Esa es la única mención que se hace en ese encuentro sobre el ex senador, pero sobre el ex secretario se habla de irregularidades que se registraron en contratos con Profesionales de Bolsa y dice el Fiscal, “Entonces Luis Bernardo Villegas les dije yo, ese debe tener un torcido adentro de cómo robarse la plata”, señala más adelante, “Y este es Villegas, a no, ese es un ladrón”.

Pizano le menciona también a Gaviria, “El otro que vi yo, y que conozco hace 20 años es Federico Gaviria”, y el fiscal dice “ese es otro ladrón (…) Yo sí como ya tengo tantos años, yo soy un profesional, yo me conozco a toda esa gente”.

Mientras tanto, en la conversación del 26 de agosto, se habló de la Sociedad Asesores y Consultores Presoam, que era una empresa de textiles que nada tenía que ver la adquisición de predios en donde Pizano aseguraba que se cometieron varias irregularidades, pero después apareció como una empresa dedicada a asesorías de ingeniería. Esa compañía, dijo, cambió de razón social.

“Son dos contratos que suman $10.000 millones, pero encontré lo siguiente con una firma, se llama Presoam, esa es la famosa firma que creemos va para un funcionario de la ANI”, se escucha a Pizano quien luego señala al funcionario como Édgar Chacón.

Le explica que “Se ha pagado el 61 % del contrato, es un tema normal, pero vas a encontrar lo siguiente: aquí ves la firma del contratista, Humberto Sánchez Verano, es un abogado (…) Cambiaron, antes eran Sky Blessed SAS el 9 de abril de 2014, ellos firmaron el contrato en junio, entonces coinciden que cambiaron la razón social en mayo para poder firmar el contrato. Cómo cambiaron: pasaron de Sky Blessed SAS a Asesores Consultores de Presoam”.