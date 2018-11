Humildad: El gesto de Modric a un joven con síndrome de down

Luego del triunfo de Croacia 3-2 sobre España el pasado jueves por la Liga de Naciones, Luka Modric no quiso hablar con la prensa, pero al escuchar que un niño le tenía un mensaje de agradecimiento por haberlo subido a la tarima de celebración tras el subtitulo del Mundial en Rusia 2018, no dudo en recibir las palabras del joven Julio Suárez con síndrome de down,

¡QUÉ BONITO! Modric SE EMOCIONÓ al ver el MENSAJE de un NIÑO con síndrome de down que CONOCIÓ en la celebración del MUNDIAL. #JUGONES pic.twitter.com/zDyLt3ZvUv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 de noviembre de 2018