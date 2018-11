Line-up de Estéreo Picnic ya tiene fecha de lanzamiento /

A través de la cuenta oficial de Instagram del Festival Estéreo Picnic dio a conocer la fecha exacta en la que se conocerá el line-up oficial de los artistas que estarán presentes en el evento del próximo año.

El 'equisismo' ha sido una campaña del festival manejado por redes sociales, fue el llamado así para que la gente estuviera pendiente de las redes del festival y de paso, sabes que la etapa 'creyentes' está próximo a comenzar.

Lea También: Inició la cuenta regresiva para Sónar Bogotá 2018

El Festival Estéreo Picnic 2019 se realizará el 5, 6 y 7 de abril, evento que prometen que "vivirá más allá de nuestros recuerdos y un testimonio del monumento que hemos construido en esta década".

En 2019 se llevará a cabo la décima edición del Estéreo Picnic, festival que bajo el lema "Un mundo distinto" ha contado con la presencia deThe Weeknd, Florence and The Machine, Deadmau5, Die Antwoord y más.