¡Gracias Pokemón Go! una pareja encontró el amor y hasta se casaron

Pokemón Go el juego que ha revolucionado el mundo, ha dado mucho de qué hablar, y no solo por su particular modo de llevar a cabo la actividad, si no que gracias a este una pareja japonesa conocida como Shibu y Lily, pudieron encontrar el amor.

La curiosa historia data cuando la pareja coincidieron el mismo lugar para atrapar a uno de estos personajes, cuando un cruce de miradas fue lo que permitió que se conocieran para que finalmente pudieran ser pareja.

Vea También: ¿Cómo funcionan las 'niñeras de Instagram?

Luego de coincidir dos años, posteriormente deicidio dar el segundo paso, es así como esta pareja se casó, y ante el suceso la compañía decidió felicitarlos, y destacar que el juego no es solo para interactuar, también puede que des con el amor de tu vida.