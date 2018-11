El incómodo momento que vivió Thalía en los Grammy

Thalía fue la encargada de anunciar este jueves en los Premios Grammy Latinos el ganador al "mejor álbum", y no pudo contener su alegría al conocer que su compatriota Luis Miguel fue el gran ganador.

Cuando la intérprete de "No me acuerdo" anunció al triunfador del galardón gritó de la emoción ante los aplausos del público, pero cuando informó que Luis Miguel no estaba presente para recibir el premio, los abucheos se apoderaron del recinto.

Al final de su intervención, Thalia dijo que ella misma se encargaría de entregarle el premio personalmente.

En esa categoría Luis Miguel se enfrentaba al colombiano J Balvin por su álbum "Vibras", a Jorge Drexler, Kany Gracía, entre otros.