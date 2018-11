Por falta de quórum y tiempo se hunden curules de paz y reforma a la JEP

Roy Barreras ponente del proyecto culpó al Centro Democrático señalando que en su afán de hundir las curules para las víctimas del conflicto, también hundieron la reforma a la JEP que había surgido producto de un pacto político entre todos los partidos y el gobierno.

Esta iniciativa tenía su ponencia lista desde septiembre.

“Ya no hay tiempo, se hundieron las curules de las víctimas y la reforma de la JEP, no se logró un acuerdo entre los partidos y pues ya no alcanzamos a aprobarlas porque falta el trámite de la Cámara”, señaló el presidente del congreso Ernesto Macías.

Para el partido Farc se trata de un claro incumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno y sus bancadas.