Elección del Contralor Felipe Córdoba está bajo lupa del Consejo de Estado

El Consejo de Estado admitió una demanda en contra del contralor Felipe Córdoba que pide anular su elección por vicios de procedimiento. Quien la estudia es el consejero Carlos Enrique Moreno y revisará tres argumentos.

El primero, que no se tuvo en cuenta que prevalece el mérito en este tipo de elecciones, pues asegura el demandante que “la lista definitiva se expidió de forma irregular, con abuso y desviación de poder por incluir más del 60% de los aspirantes que ostentaban menores puntajes que otros aspirantes. (…) Y lo que aún es más aberrante excluyeron al aspirante Wilson Herrera Moreno, aspirante que había sacado el mayor puntaje del concurso”.

El segundo, y por el cual se deriva este primero, es porque la Universidad Industrial de Santander primero, “cometió el error de valorar primero las hojas de vida de los aspirantes, cuando debió hacer este trabajo con posterioridad a la prueba escrita, violando la convocatoria en su artículo 8 numeral 2 que dice que la evaluación de los factores de ponderación, se realizaran posterior a la prueba de conocimiento”.

Y además no clasificó a 20 de los 60 aspirantes para que la Comisión Accidental del Congreso eligiera a 10 postulados, “solamente la universidad UIS, envió a la comisión accidental los resultados de todos los 60 aspirantes y en forma ilegal dejò en manos de la comisión accidental el trabajo discrecional y político y no técnico de hacer la lista definitiva de 10 aspirantes”.

Tercero, que la resolución No. 007 del 19 de julio de 2018 expedida por el Congreso para abrir la convocatoria pública no se fijó el termino o periodo de publicación de la convocatoria, “circunstancia que la hace nula y así debe decretarse, por ser uno de los actos parciales de la elección”. Esto considerando además que no se cumplió con la publicidad de convocatoria de 10 días sino solo se publicó por 3 días, evitando que la conocieran más personas.