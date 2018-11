¿Monopoly para milenials? El juego de Hasbro ha causado gran polémica

Monopoly, tal vez es el juego de mesa más popular a nivel mundial, la caja de entretenimiento estrena una versión renovada y particular destinada a los llamados "millenials".

‘Monopoly for Millenials’, ha desatado críticas porque en vez de conseguir dinero, gana el que más experiencias haya acumulado; pero no fue el objetivo del juego lo que despertó críticas es la manera en que invita a jugar: “Olvídate de los bienes raíces, de todas formas no puedes pagarlo” dice la parte inferior de la carátula del juego.

Al recorrer el tablero, los jugadores descubrirán lugares para comer, comprar y relajarse. Además, deberán interactuar con otros jugadores con las tarjetas Chance y Community Chest.