Camila Cabello habla de su novio Matthew Hussey

La suerte le ha sonreído a la cantante en todos los aspectos de su vida, pues su carrera en solitario ha sido un gran éxito, parte su sencillo 'Havana', fue una de las canciones más escuchadas en Spotify.

A principios de este año conoció a Matthew Hussey, quien actúa en el programa de televisión 'Today', como experto en relaciones sentimentales, fue allí donde la flecho.

Este noviazgo no era exactamente un secreto, pero ella no se había animado a hablar públicamente del hombre que le robó el corazón.

"Es muy parecido a mí. En persona, los dos somos un poco raritos, y nos gusta hacer el tonto juntos. Él ha conseguido que sea más feliz que nunca antes en toda mi vida", dijo la cantante en una entrevista que le hicieron.

Matthew ya ha acompañado su novia en algunas entregas de premios, en las cuales se mete siempre de segundo plano.

"No sé por qué, pero cuando él está entre el público me pongo muy nerviosa. Empiezo a tartamudear y me sudan las manos. Resulta bastante inconveniente, la verdad, porque llevamos ya un tiempo considerable juntos, pero no lo puedo evitar, me vuelve a suceder lo mismo cada vez y no me siento capaz ni de hablar", expresó la cantante.