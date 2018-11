¿Quién es el protagonista de la nueva serie de Star Wars? /

Desde el sitio Variety confirman que el actor Pedro Pascal protagonizará la nueva serie Star Wars para el streaming de Disney, The Mandalorian.

Durante varias semanas se había rumorado la participación del actor en la famosa serie, sin embargo los rumores se confirmaron y fue uno de los candidatos favoritos por su productor Jon Favreau.

Pascal participó en varias películas y series hasta que su papel como Oberyn Martellen Juego de Tronos le sirvió como trampolín a su recordado papel protagonista en Narcos. Su popularidad en ficciones televisivas ha hecho que en los últimos años haya trabajado en películas como Kingsman: The Golden Circle, The Equalizer 2 y, todavía en producción, Wonder Woman 1984.

The Mandalorian, todavía no tiene fecha de estreno confirmada, debería llegar a lo largo de 2019; además de Jon Favreau, los diez episodios de la primera temporada contarán con destacados directores.

The Mandalorian tomará lugar después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, y su primer capítulo será dirigido por Dave Filoni, quien es reconocido por su trabajo en las series Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels.

Esta será la primera y única serie de acción real de la franquicia hasta que llegue la ficción centrada en el personaje de Cassian Andor, interpretado por el mexicano Diego Luna.