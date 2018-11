¿Cómo lo han visto los congresistas?

Caracol Radio habló con congresistas de diferentes partidos políticos, para que evaluaran este periodo del primer mandatario, esto respondieron:

Samuel Hoyos - Representante del Centro Democrático

“Ha sido un proceso difícil. El presidente Iván Duque encontró el Estado en una situación muy compleja y creo que ha hecho la tarea en ese sentido. De lo que ha planteado el presidente hemos diferido en la necesidad de gravar con IVA la canasta básica y por eso le hemos insistido en buscar alternativas distintas que le permitan tapar ese déficit sin poner una carga adicional sobre el bolsillo de los colombianos”.

Iván Cepeda - Senador del Polo Democrático

“Creo que es bueno que el presidente haya decidido darle continuidad al proceso de paz, también haber instalado la comisión para el seguimiento de los acuerdos y el Consejo Nacional de Reincorporación. Lo negativo es que es un Gobierno profundamente dubitativo y vacilante por las constantes interferencias del senador Álvaro Uribe”.

Mauricio Toro - Representante del partido Verde

“Muchas historias y pocos resultados. Para mí, esa ha sido la característica de estos 100 días de Gobierno. Hablan muy bonito pero hacen poco. Uno de los hechos más funestos es el proyecto de ley de financiamiento”.

Mauricio Gómez – Senador del Partido Liberal

“Creo que quiere hacer las cosas bien, pero le hace falta unificar criterios con su equipo. Hemos acompañado al Gobierno en el presupuesto general de la Nación y en la reforma política, no lo hemos acompañado en la reforma a la justicia”.

Rodrigo Lara - Senador de Cambio Radical

“Sería importante darle un poquito más de contenido al propósito de Gobierno. Además, se debe tener mucho cuidado con las agendas ocultas, que se disimulan en algunos proyectos de ley como la justicia, la reforma de la JEP y la reforma política”.

Ernesto Macías – Presidente del Senado

“Lo más difícil del Gobierno para estos 100 días y para lo que viene, es la grave crisis fiscal que encontró. El presidente está haciendo grandes esfuerzos y seguirá así, pero tal vez sean insuficientes para tapar el hueco que le dejaron”.

Angélica Lozano – Senadora del Partido Verde

“Creo que un mensaje positivo que dio el Gobierno es un gabinete paritario, el resto es terrible, porque es un gobierno que en 100 días no tiene nada; no tiene norte, no tiene brújula, no tiene agenda, pero sí tiene mucha farándula. El país está ardiendo con la lucha estudiantil, con el aumento del IVA. Se nota la falta de experiencia del presidente Duque y eso lo dijimos desde la campaña. Además está haciendo en el Gobierno todo lo que, como candidato, dijo que no iba a hacer”.

Gustavo Bolívar – Senador Lista de la Decencia

“En estos 100 días el presidente Duque solo ha cumplido dos promesas: Primero, bajarles impuestos a las grandes corporaciones, es decir a los ricos de este país, y, segundo, tirar para atrás 25 años de lucha contra el narcotráfico, volviendo a revivir la prohibición de la dosis mínima”.