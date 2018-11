Fox News y otras organizaciones respaldan a CNN en su demanda contra Trump

Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente estadounidense, Donald Trump, y otras doce organizaciones anunciaron hoy que planean respaldar al canal CNN en su demanda contra el mandatario por haber vetado el acceso a la Casa Blanca de uno de sus periodistas, Jim Acosta.

En un comunicado, Fox News afirmó que presentará un documento "amicus", una figura legal por la que un tercero expresa su apoyo a una de las partes, ante la corte del Distrito de Columbia donde se litiga el caso.

"Fox News apoya la CNN en su esfuerzo legal para recuperar la acreditación de prensa de su reportero ante la Casa Blanca", dijo en un comunicado el presidente de esa cadena, Jay Wallace.

La cadena rival de la CNN agregó que los "pases del Servicio Secreto para los periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben usarse como un arma".

"Aunque no aprobamos el tono cada vez más antagónico tanto por parte del presidente como de los periodistas en las últimas ruedas de prensa, sí apoyamos una prensa libre, con acceso libre e intercambios accesibles al pueblo estadounidense", concluyó Wallace.

La medida es extraordinaria por parte de un medio de comunicación que apenas critica al presidente y en el que trabajan algunos de sus aliados más cercanos, como los presentadores Sean Hannity y Jeanine Pirro, que la semana pasada hicieron campaña junto a Trump en vísperas de las elecciones legislativas.

Otros doce medios y organizaciones relacionadas con la prensa en EE.UU. anunciaron también que expresarán su apoyo a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post, The New York Times y Político; la cadena de televisión NBC News y las agencias AP y Bloomberg.

"Nuestras organizaciones apoyan el derecho constitucional fundamental de hacer preguntas a este presidente, o a cualquier presidente", señala el comunicado, firmado también por los conglomerados de medios Gannett, First Look Media Works, E.W. Scripps Company y la red de USA Today.

La organización de defensa de los periodistas Press Freedom Defense Fund y el Instituto de Periodismo del National Press Club, una asociación de Washington, suscribieron también la nota.

La CNN solicita en su demanda que el Gobierno devuelva al corresponsal jefe de la CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, la acreditación permanente que le fue retirada la semana pasada tras una tensa rueda de prensa en la que el periodista se encaró con Trump.