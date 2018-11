La declaración de amor de Jaden Smith a Tyler the Creator /

Más que por su carrera musical o sus puntuales trabajos como actor -casi siempre en alguna de las películas de su padre-, Jaden Smith se ha convertido en uno de los jóvenes más famosos del mundo por su talento innato para dar que hablar, bien sea asegurando vía Twitter que él no se rige por la gramática inglesa y que, en su lugar, habla 'jadeniano' o concediendo una entrevista junto a su hermana Willow en la que hablaban de la energía pránica o protagonizando la campaña femenina de la marca Louis Vuitton.

La lista de ejemplos es interminable y este fin de semana el artista ha añadido uno más a su paso por el festival Camp Flog Gnaw Carnival al realizar desde el escenario una declaración de amor dirigida a su compañero de profesión Tyler, the Creator.

"Solo quiero decir que Tyler, the Creator es el mejor amigo del mundo, y le quiero muchísimo", aseguró emocionado Jaden, antes de que su arrebato de efusividad diera un giro inesperado que dejó a todos los presentes con la boca abierta. "Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu** novio. Y ha sido mi jo**do novio durante toda mi pu** vida".

Mientras el resto del mundo se preguntaba si se trataba una broma de dudoso gusto o de un anuncio real, las cámaras del evento enfocaron al aludido, que se encontraba entre el público. Aunque la mayor parte del rostro del artista estaba cubierto por una máscara médica -debido al humo de los incendios que siguen asolando California-, la expresión de sus ojos y el gesto de negación que hizo con la cabeza resultaron suficientes para dejar claro que él no estaba al tanto de ese supuesto romance real o platónico que mantendría con Jaden.

No contento con convertir a Tyler en el centro de todas las miradas durante su concierto, el hijo de Will Smith volvió a la carga poco después en Twitter afirmando: "Sí @tylerthecreator Se lo he dicho a todo el mundo y ya no lo puedes negar".

Una vez más, su amigo ha preferido tomarse la situación con humor respondiéndole: "jajaja qué loco estás ni**a", pese a que las declaraciones de Jaden volvían a poner el poco sobre su orientación sexual. En el pasado, y como tristemente resulta habitual en la escena rap, él había utilizado letras claramente homófobas, pero en los últimos años varios de sus sencillos y entrevistas han dado a entender que su realidad era muy diferente. Tyler no ha dudado en rapear acerca de cómo lleva besando a chicos blancos desde 2004 o reconocer que caería rendido en un abrir y cerrar de ojos ante el Leonardo DiCaprio de la década de los 90.

En vista de esos antecedentes, no resultaría demasiado sorprendente que el intérprete encontrara la felicidad junto a un chico tan carismático como Jaden, pero la cuestión es que este último nunca se ha pronunciado acerca de su orientación sexual: aunque sí ha afirmado ser 'gender fluid' -un término que hace referencia a la identidad de género y la inconformidad con los términos binarios, pero no al sexo por el que se siente atraído-, lo cierto es que en el terreno sentimental solo se le conocían romances con mujeres.