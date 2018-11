En vilo suspensión del semestre en Universidad Nacional

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, dio un ultimátum a los estudiantes y profesores que se encuentran en paro desde el 11 de octubre, para que retomaran las actividades académicas este martes 13 de noviembre, y no se establecieran medidas como el aplazamiento del semestre.

“No tienen más tiempo, si el martes no regresan no hay más tiempo para regresar a las aulas. El semestre es de 16 semanas y eso no se va a modificar”, dijo la científica, el pasado jueves.

Montoya reiteró que cada día del paro, deja pérdidas económicas cercanas a los dos mil millones de pesos diarios para el centro educativo.

Este martes, los voceros de estudiantes y docentes realizan una asamblea al interior de la institución para fijar su posición frente a los últimos hechos de la protesta y los resultados del sondeo electrónico, entre la comunidad universitaria, que votó por continuar con el paro en pregrado.