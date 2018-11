El regalo 'envenenado' de Eddie Redmayne a sus ahijados /

El actor Eddie Redmayne (36) jamás imaginó que su carácter algo despistado acabaría llevándole a regalar 'armas blancas' a varios menores de edad con motivo de la llegada de las fiestas navideñas, concretamente un set de brochetas de metal cuyo mango recreaba el diseño de las varitas mágicas que emplea en la saga de películas 'Animales fantásticos', cuya segunda entrega, 'Los crímenes de Grindewald', fue presentada el viernes pasado en Reino Unido.

Como era de esperar, ya que en caso contrario no habría revelado tan llamativa anécdota en un programa matutino de la televisión británica, el intérprete no fue en ningún momento consciente de que los objetos que había enviado a sus ahijados no eran simples réplicas de estos instrumentos mágicos, provistas como estaban estas de fundas que ocultaban su afilado interior.

"Bueno, puedo hablar desde la experiencia sobre los maravillosos beneficios de trabajar en filmes de J.K. Rowling. Tras estrenar la primera película [2016], me hice con varias varitas mágicas y así pude resolver con facilidad el tema de los regalos de Navidad para mis ahijados y los hijos de otros amigos", ha empezado a relatar el oscarizado artista a su paso por el plató de 'This Morning'.

"Claro que luego me extrañó bastante que nadie me llamara para darme las gracias. Lo que sí me llevé de vuelta fueron algunas llamadas de los padres, que me decían: '¿Eres consciente de que estos objetos son como pinchos para la cocina? Le has dado a un niño de nueve años algo parecido a un cuchillo'. No, la verdad es que no sonaban muy agradecidos", ha bromeado Eddie ya más tranquilo gracias a la perspectiva que aporta el paso del tiempo y, sobre todo, la certeza de que no hubo que lamentar heridas ni accidentes.