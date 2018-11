Almirón tras su debut: "Nos sometieron, esperamos mostrar otra imágen"

El entrenador argentino ex Atlético Nacional, Jorge Almirón, debutó con San Lorenzo en la Liga Argentina, y a pesar de que consiguió una igualdad sin goles ante Vélez, el técnico admitió que su equipo fue ampliamente superado y tuvieron suerte.

En primer lugar, el argentino manifestó: "No me gustó el partido pero felicito a los jugadores por el esfuerzo que hicieron. Quiero ser positivo pero no nos conformamos con eso. Nos sometieron, metieron dos tiros en los palos. Si estuviera del otro lado me sentiría orgulloso e identificado".

Posteriormente, afirmó: "Con el tiempo esperemos mostrar otra imagen. Me dijeron recién los jugadores que fue el mejor equipo que habían enfrentado. Igual se hizo un gran esfuerzo para terminar el partido con un punto. Tuvimos algunas situaciones de gol también, más por individualidades que por el juego colectivo".