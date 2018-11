Christian Marrugo, volante de Millonarios, habló sobre la temporada del club azul, luego de cerrar la temporada frente a Independiente Santa Fe con un derrota de 3-0, en la fecha 19 de la Liga Águila.

"Cuando no se consiguen los objetos en tres torneos, la temporada es desastrosa. No se tuvo un buen rendimiento, pero hay que afrontarlo, esto es así, esto es fútbol, este semestre no estuvimos a la altura de Millonarios", reconoció Marrugo, al termino del partido.